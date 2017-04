Nota de Pesar – João Tota

Lamento, com profundo pesar, o falecimento do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul e ex-deputado federal João Tota Soares de Figueiredo, aos 76 anos de idade.

Natural da Paraíba, formado em Agronomia, Tota adotou o Acre em seu coração, onde construiu sua vida familiar e sua trajetória política. Começou a vida pública em terras acreanas, no Vale do Juruá, onde foi delegado agropecuário e prefeito de Cruzeiro do Sul, entre as décadas de 70 e 80.

Nos anos 90, foi deputado federal por quatro vezes, quando participou de momentos decisivos da história nacional.

Neste momento de dor e luto, junto a toda a equipe de governo, assim como minha família, solidarizo-me com a sua esposa, a ex-deputada estadual Maria das Vitórias, os filhos e demais familiares.

Tião Viana

Governador do Estado do Acre