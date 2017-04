Novas praças levam lazer e esporte aos moradores da Cidade do Povo

Esportes, brincadeiras e exercícios físicos em espaços públicos fazem parte da nova realidade dos moradores da Cidade do Povo. O empreendimento habitacional conta, atualmente, com cinco praças disponíveis e, ao final do projeto, serão 12, em um investimento de R$ 1,5 milhão.

Mãe de duas meninas – Daniele, de 12 anos, e Érica Maria, de três –, a dona de casa Vandete Gomes observava atenta enquanto as duas brincavam e interagiam com as demais crianças na praça da quadra 22, entregue no mês de março. “É muito bom ter esse espaço para elas se divertirem perto de casa”, opina.

Ex-moradora do bairro Taquari, ela se lembra da época em que vivia em situação de risco. “Era muita preocupação não só para mim, mas para a vida das minhas meninas. Aqui a gente vive tranquila em saber que não passará mais por isso”, diz.

Aproveitando o parquinho junto com as outras crianças da sua faixa etária, a pequena Érica apontou o que mais a chamava atenção no local: “Eu gosto do escorregador”.

Espaço para interação

Para a juventude, a praça é aproveitada na prática esportiva na quadras de areia, além de ser um espaço para conversa e interação. “Sempre que possível, venho para cá depois da escola com minhas amigas. Nós trazemos lanche, refresco e ficamos por aqui até começar a escurecer”, relata.

Para fortalecer a cultura, o lazer e a qualidade de vida para os moradores da Cidade do Povo, a Secretaria Adjunta de Esportes do Estado promoverá diversas atividades voltadas ao público, tais como aulas de ginástica, dança de salão, hip hop, torneios de futebol, corrida para as crianças e apresentações de artes marciais.

Qualidade de vida

Com objetivo de fornecer a prática de exercícios físicos a céu aberto, também foram implantadas nas praças equipamentos de academia popular. Aos 69 anos de idade, Maria Balbino conta que vai praticamente todas as tarde para a praça.

“Geralmente eu uso os aparelhos, mas às vezes também faço caminhada nas calçadas. O importante é não ficar parado”, ressalta.

Ela diz que os exercícios diários ajudam a mantê-la saudável: “Eu tive um ataque cardíaco no final do ano por conta de um veia entupida, mas graças a Deus já estou bem e muito feliz por morar aqui, ter minha casa arrumada e esse espaço pertinho com academia”.

Novas entregas

Nesta sexta-feira, 7, às 9h, o governador Tião Viana entrega mais duas praças para a Cidade do Povo. Desta vez, os moradores das quadras 15 e 19 serão contemplados. A solenidade será na Rua Walter Félix, após o Centro da Juventude.

Sobre a Cidade do Povo

Com toda a infraestrutura necessária voltada para a educação, saúde, esporte e lazer, a Cidade do Povo hospeda mais de 12 mil pessoas. O espaço conta, ainda, com áreas comerciais, mercados e centros de formação educacional e tecnológica.

Em 2016, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seop), assinou ordens de serviços para a construção de um Centro de Referência e Assistência Social (Cras), duas creches, uma delegacia, três escolas e mais 12 praças no empreendimento habitacional.

Além de obras em andamento, como a construção de duas escolas técnicas e serviços de urbanização, o governo abriu uma licitação para contratar empresas interessadas em construir 300 unidades habitacionais, exclusivas para servidores públicos estaduais, que poderão financiá-las quando prontas.