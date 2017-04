Novos servidores da maternidade participam de oficina de acolhimento

Visando explicar o fluxo de funcionamento e atendimento da Maternidade Bárbara Heliodora e do Hospital da Criança, que juntos compõem o Sistema de Atendimento à Saúde da Mulher e da Criança (Sasmc), a gerência da unidade promoveu nestas terça e quarta-feira, 4 e 5,uma oficina de acolhimento para os novos servidores, contratados no último dia 27 de março.

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Educação Permanente da Unidade, Tamires Mota, a atividade teve como finalidade recepcionar bem os funcionários e fazer com que já comecem a atuar sabendo como funciona o Sasmc. “Convidamos todos os coordenadores e gerentes de setores do Hospital da Criança e Maternidade pra apresentarem brevemente o funcionamento e a forma de trabalho”, disse Tamires.

A oficina foi finalizada com uma visita dos profissionais ao Sasmc para conhecer o ambiente e sua estrutura. A enfermeira Aline Souza de Paula afirmou não imaginar que o Hospital da Criança e Maternidade são interligados. “Eu não tinha noção do grau de complexidade do Sasmc e, desde ontem, passei a entender o funcionamento da unidade, o que é de suma importância para o desenvolvimento do meu trabalho e de toda a equipe”, afirmou.