Novos servidores são acolhidos na Saúde

A ansiedade só não foi maior que a felicidade de ser convocada, empossada e agora fazer parte do quadro efetivo dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Esse é o sentimento da técnica de enfermagem Geiza Castro, que faz parte dos 307 novos servidores públicos que tomaram posse na semana passada e já estão exercendo suas funções.

“Sempre mantive a fé de que seria chamada, mas confesso que a esperança de ver acontecer já não existia. Foram quase três anos de espera, segurando a ansiedade e pedindo a Deus que fosse convocada. Para a gente que tem filho, ter um trabalho com estabilidade é tudo. Portanto, só tenho a agradecer e comemorar”, destaca.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Franco Silva na região da Sobral, o quadro de servidores ganhou um reforço a mais com a efetivação de mais dez profissionais, somando-se a equipe de enfermagem da unidade, antes composta por 17 enfermeiros e 49 técnicos de enfermagem.

“Em meio à crise, a garantia de estabilidade no emprego. Meu contrato era provisório, sendo sempre renovado, mas com incertezas. Por isso, só tenho a agradecer, especialmente ao governo do Estado. É um sonho realizado, uma mudança de vida”, destaca o enfermeiro André Ramos.

Boas-vindas

Os novos servidores receberam as boas-vindas na última sexta-feira, 13, onde também foram apresentadas as normas e regimento interno da UPA Franco Silva, além das políticas de humanização doutrinadas pelo Serviço Único de Saúde (SUS).

“Essa contratação foi um ganho enorme para a Saúde. Um reforço que melhora a assistência aos pacientes e também diminui a sobrecarga dos servidores”, acrescenta Ramos.

Formada há um ano, e antes atuando como professora do ensino fundamental e médio, a enfermeira Cárita Vicuna teve uma boa adaptação ao encarar seu primeiro dia de trabalho, realizando um eletrocardiograma em uma paciente.

“Fiquei um pouco apreensiva antes de vir trabalhar, até pelo fluxo de pacientes, mas até agora tudo está seguindo bem tranquilo. A equipe também é muito calorosa e estamos tendo um bom acompanhamento neste início”, ressalta.