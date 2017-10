“O Brasil não pode ter mais essa alta taxa de homicídios”, afirma Tião Viana em entrevista à rádio do Amazonas

“O Brasil não pode ter mais essa alta taxa de homicídios. Isso, sobretudo, porque temos as fronteiras abertas para os principais produtores de cocaína do mundo, que é Peru, Bolívia e Colômbia”, afirma Tião Viana, em entrevista à Rádio CBN do Amazonas, na manhã desta segunda-feira, 23.

O governador Tião Viana falou sobre o Encontro de Governadores do Brasil pela Segurança Pública e Controle das Fronteiras – Narcotráfico, uma Emergência Nacional. O evento ocorre na sexta-feira, 27, em Rio Branco e reúne os três poderes do país.

Viana apontou o narcotráfico como a principal causa da violência no país. Explicando a urgência em debater o tema, o governador do Acre falou sobre o aumento na taxa de homicídios do país nos últimos anos. Apontou que principalmente os jovens são as vítimas da violência.

De 2011 a 2015, o Brasil registrou mais vítimas de mortes violentas intencionais (279.567) que a Guerra da Síria no mesmo período (256.124), como informa o 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2016), do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

A maioria desses homicídios é de jovens (de 15 a 29 anos). Eles significam 53% do total de mortos em 2015, conforme o Atlas da Violência (2017), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Para Viana, o encontro é a oportunidade de propor algo efetivo e definitivo para que o país combata o que acredita ser o maior problema nacional, o narcotráfico. “Ou despertamos agora, ou poderemos pagar um preço muito mais alto que se possa imaginar. Gerações estão sendo comprometidas”, disse.