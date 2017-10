Oficina de Cozinha Molecular mistura ciência e gastronomia

Ciência na gastronomia. Esta comparação parece improvável, mas existe. Compondo a programação da Semana de Ciência e Tecnologia, foi promovida na tarde de quinta-feira, 19, a oficina de Cozinha Molecular, com o chef Eder Brito, na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Rio Branco.

“A ideia é mostrar uma forma diferenciada do alimento – por exemplo, açaí em forma de espuma ou até mesmo criar caviar de jambu. O que eu sempre prezo é pela utilização de comidas regionais”, explica o chef.

A gastronomia molecular nasceu nos anos 80, a partir da criação de Nicholas Kurti e do químico francês Hervé This. Também conhecida como gastronomia modernista, a técnica vem avançando ao longo dos anos e tem como base a transformação e gelificação de itens usados no cotidiano.

“Acredito que cozinha molecular é ciência e gastronomia, misturando um pouco das duas, afinal, gastronomia não deixa de ser ciência, e ciência, com suas formulas, tempo, temperatura, técnicas e medições, não deixa de ser gastronomia”, afirma Brito.

Com o tema “A Matemática Está em Tudo”, a Semana de Ciência e Tecnologia é realizada até o dia 27 próximo e conta em sua programação com oficinas e minicursos, o Seminário do Bambu a Expociência e o Viver Ciência, em Cruzeiro do Sul. O evento é organizado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Sect) e do Senac, com apoio Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) e da Universidade Federal do Acre (Ufac).