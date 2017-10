Operação “Luz na Infância” prende duas pessoas em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre em parceria com Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça, deflagrou no início da manhã desta sexta-feira, 20, a operação Luz na Infância de combate à pedofilia em 24 Estados e no Distrito Federal. Duas pessoas foram presas em Rio Branco.

Mais de 108 pessoas foram presas em flagrante até agora, informou o ministro da Justiça, Torquato Jardim, em entrevista concedida no Rio de Janeiro. No Acre, a operação contou com 1.100 policiais e tem mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva.

O foco da operação é o compartilhamento de fotos e vídeos pornográficos pela internet. Os alvos foram identificados por meio de um trabalho de cooperação entre a Diretoria de Inteligência da Senasp e a US Immigration and Customs Enforcement-ICE [em tradução livre: Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Adidância da Polícia de Imigração e Alfândega] em Brasília. A investigação durou seis meses.

No Acre

Com base em informações e evidências coletadas em ambientes virtuais, a Polícia Civil do Acre instaurou inquérito policial e representou pelas buscas e apreensões junto ao Poder Judiciário, visando apreender computadores e dispositivos informáticos onde estão armazenados os conteúdos de pedofilia, indiciar e prender os criminosos.

Os trabalhos que resultaram na operação Luz na Infância vêm sendo feitos há seis meses e consistem no aprimoramento do trabalho de Inteligência da Segurança Pública, formato força-tarefa, que reúne em um mesmo ambiente de trabalho policial com expertise e capacitação na repressão aos crimes virtuais e de pedofilia.

A delegada responsável pela operação no Acre, Elenice Frez, disse que as investigações continuam e que mais pessoas podem ser presas. “Nós temos um trabalho conjunto que visa estar monitorando essas práticas via internet, sendo que nossa intenção é sempre coibir com muita dureza e muita agilidade este tipo de ação. Vale ressaltar que este tipo de crime é rastreável: estamos de olho em quem armazena e publica este tipo de conteúdo”, disse a delegada.

Para o secretário de segurança, Emylson Farias, a exploração sexual é um termo fâmulo para nomear práticas sexuais pelas quais o indivíduo que a pratica obtém lucros. “Não raro, jovens, crianças e adolescentes fogem de seus lares e se refugiam em locais que os exploram em troca de moradia e comida. O Estado do Acre, está agindo e vai continuar firme no combate aos delitos praticados em redes de prostituição, pornografia, tráfico e turismo sexual”, destacou.

Luz na Infância

A operação foi intitulada Luz na Infância por serem bárbaros e nefastos contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. A internet facilita esse tipo de conduta criminosa e, via de regra, os criminosos agem nas sombras e guetos da rede mundial de computadores.

Luz na Infância significa propiciar as crianças e adolescentes vítimas de abuso e violência sexual, o resgate da dignidade, bem como, tirar esses criminosos da escuridão, para que sejam julgados à luz da Justiça.