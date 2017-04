Operação Peixe Legal apreende carga de pescado na fronteira

O Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), em parceira com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), realizaram neste fim de semana a Operação Peixe Legal nas proximidades da zona urbana de Assis Brasil. O objetivo da ação era interceptar cargas de peixes contrabandeados que seriam comercializados na cidade de Iñapari, no Peru.

A operação contou com o serviço de inteligência da Secretaria de Segurança Pública (Sesp), Polícias Militar e Civil, Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), Batalhão de Trânsito (BPtran), Polícia Rodoviária Federal (PRF), e o Idaf.

O serviço de inteligência da Sesp estava há dois meses trabalhando no caso. Na sexta feira, um caminhão transportando duas toneladas de pirapitinga foi interceptado no bloqueio. O condutor não possuía a documentação da inspeção sanitária e nem nota fiscal, que são documentações necessárias para o transporte legal do pescado.

Durante a vistoria, foi constatado que o compartimento de carga não estava completamente fechado e nem dotado de isolamento térmico. O refrigerador do veículo não funcionava, além de apresentar sinais de ferrugem. “Essa nota fiscal deve andar junto com o motorista e o produto deve ser acondicionado corretamente, obedecendo às normas sanitárias“, disse o veterinário do Idaf, Marcelo Marques de Souza.

O peixe mal condicionado, como o encontrado na apreensão, se contamina com bactérias, o que causa intoxicação alimentar e se torna totalmente impróprio para consumo.

A carga de pescado estava avaliada em R$ 20 mil (Foto: Hugo Costa/Secom)

Fronteira

O tenente-coronel Antônio Teles responsável pela região do Alto Acre, disse que o Sisp irá atuar com mais controle na região. “O sistema integrado de segurança pública vem monitorando a saída desse peixe do Brasil para os países vizinhos. Nós já estamos aqui há dois dias e vamos permanecer durante todo o fim de semana”, afirmou Teles.