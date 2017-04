Palestras sobre depressão marcam Dia Mundial da Saúde

Em alusão ao Dia Mundial da Saúde, comemorado nesta sexta-feira, 7, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) promoveu pela manhã, no auditório da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), palestras de conscientização sobre depressão. O evento contou com a presença do secretário de Estado de Saúde, Gemil de Abreu Junior, representantes do Ministério Público Estadual e gestores da Sesacre.

O tema da data para este ano é “Let’s talk” (vamos conversar) e tem como abordagem a depressão, transtorno mental que atinge cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). As palestras foram ministradas por psicólogos da Sesacre para sensibilizar e informar sobre a doença.

“Estamos trabalhando junto aos municípios este tema, e o objetivo da campanha é a elaboração de políticas públicas voltadas para a prevenção da depressão”, esclareceu Ana Maria Alves, coordenadora do programa Academia de Saúde e Vida Ativa, da Sesacre.

De acordo com a psicóloga Andréa Villas Boas, o principal sintoma da depressão é a tristeza. “Além disso, apatia, dificuldade de realizar as tarefas do dia a dia, baixa autoestima, introspecção e isolamento também são indícios de que a pessoa pode estar depressiva”, explicou Andréa.

Ainda segundo a psicóloga, há um grande preconceito em relação aos transtornos mentais. “Muitos tratam como frescura, preguiça, falta de Deus, e não entendem que a depressão é, sim, uma doença crônica que necessita de tratamento no longo prazo”, concluiu.

A depressão é a causa de 850 mil suicídios em todo o mundo. Segundo a OMS, 75% das pessoas diagnosticadas com a doença não recebem tratamento adequado.