Parceria com Rondônia garante atendimentos oncológicos

Visando firmar acordo de cooperação com o estado de Rondônia para referenciar pacientes em tratamento oncológico, especialmente em radioterapia, os secretários adjuntos de Atenção à Saúde, Raicri Barros, e de Administração e Finanças, Kleyber Guimarães, representando a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), participaram de uma reunião na Secretaria de Saúde do estado vizinho na última quinta-feira, 6.

Também estiveram no encontro gestores da regulação e da assistência farmacêutica da Sesacre e gestores da regulação e de sistemas gerenciais da secretaria de Rondônia.

A medida resulta de articulação do governo do do Acre junto ao governo de Rondônia para assegurar tratamento a um quantitativo estimado de 500 novos pacientes neste ano.

“A iniciativa foi necessária por conta da desistência da empresa vencedora da licitação e do atraso na instalação, além de dificuldades na manutenção do equipamento em uso atualmente. Assim, os casos em acompanhamento serão concluídos aqui no Acre e os novos casos contarão com o tratamento necessário em Rondônia”, afirmou Raicri Barros.

Esse desfecho faz parte de um conjunto de iniciativas que já vinham sendo trabalhadas pela gestão estadual e que contará com o engajamento de outros órgãos estaduais, como o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre – transporte dos pacientes -, além da alocação de recursos para despesas, que incluem combustível, diárias, ajuda de custo e outras ações imprescindíveis para toda a logística que envolve essa demanda.

“A regulação do acesso aos serviços assistenciais se fará por meio dos Complexos Reguladores dos Estados, o que tornará possível o encaminhamento de pacientes, igualmente regulados e com agendamentos garantidos, via Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

No caso do Acre, especialmente para tratamento na especialidade de oftalmologia em retina de pacientes”, explicou Kleyber Guimarães.

Parceria para cessão de sistemas

Aproveitando o encontro, os secretários conheceram o Sistema de Aplicativos e Dados (SIAD), que possui módulos para gestão de gases medicinais e de nutrição e em contrapartida apresentou o Sistema de Gestão de Escalas e Plantões (GEP) desenvolvido pela equipe de TI da Sesacre, iniciando tratativas para parceria também nesse aspecto, mediante cessão mútua.

Raicri Barros assegurou que o resultado de todo esse esforço é certificar tratamento digno às pessoas que dele necessitem, próximo da família e em instituição do SUS, bem como fortalecer as relações entre estados vizinhos para vencer os desafios amazônicos que tornam essa missão de servir à população ainda mais difícil e ao mesmo tempo mais gratificante em cada conquista.