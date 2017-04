Páscoa é celebrada no Hosmac

Um dos momentos mais aguardados pelos pacientes do Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac) é o de celebrar as datas comemorativas. Por esse motivo, sempre que alguma data se aproxima, os servidores e a direção se unem para organizar uma festa com tudo o que um evento tem direito: comes e bebes, decoração, música e muita alegria.

Na tarde de terça-feira, 11, foi a vez de comemorar a Páscoa. Cerca de 40 pacientes participaram de um lanche e receberam ovos de páscoa.

De acordo com o gerente-geral da unidade, Marcos Araripe, promover a comemoração de datas festivas é uma das maneiras de ajudar no tratamento e recuperação dos pacientes. “São momentos que proporcionam interação social, confraternização e reabilitação, o que ajuda no tratamento desses pacientes”, afirmou.