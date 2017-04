Peixes da Amazônia amplia venda durante o feriado católico

O peixe do Acre já está sendo comercializado nas principais redes de supermercados e restaurantes do Brasil. A qualidade do pescado também garante espaço no mercado internacional. Para o feriado católico da Semana Santa, a Peixes da Amazônia vai exportar cerca de 60 toneladas de pescado para o mercado brasileiro.

Em 2017, a Peixes da Amazônia teve um aumento de 40% nos pedidos para atender a demanda. Reflexo disso é a exportações para o Peru. Até a última semana, era vendido para o país vizinho 10 toneladas a cada dez dias. A partir desta semana serão exportadas 20 toneladas de peixes, atendendo todas as normas de saúde e qualidade.

“Nós continuamos trabalhando. A cada mês são mais pedidos e nesse período é sempre maior. Isso mostra que a piscicultura está crescendo no estado”, disse o diretor-presidente da Peixes da Amazônia, Fábio Vaz. Acrescentando à essas 20 toneladas para o Peru, tem outras 60 toneladas de pescado congelado, processo que agrega valor, vendidos só para os dias santos para outros estados do Brasil. Isso representa 200 toneladas de peixe bruto comprado dos produtores locais.

A indústria de pescado Peixes da Amazônia reúne um centro de produção de alevinos, a fábrica de ração e um frigorífico, essa estrutura garante ao produtor o aporte necessário para investir na piscicultura.