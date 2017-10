Plano de Ação prevê reestruturação da Secretaria de Saúde

Ao longo dos últimos meses, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) vêm realizando as Oficinas de Reestruturação do Fundo Estadual de Saúde com o objetivo de construir um plano de ação para áreas primordiais da saúde acreana.

Na manhã desta sexta-feira, 20, mais um encontro foi realizado, dessa vez para a entrega do plano elaborado em parceria das duas instituições.

Na ocasião, o coordenador do Conass, René Santos, palestrou aos presentes sobre Governança em Saúde.

“Temos buscado desenvolver junto às secretarias de saúde em todo o Brasil uma gestão eficiente, organizando o modelo de atenção à saúde para que o usuário tenha assegurado o seu direito ao cuidado em saúde”, disse.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Gemil de Abreu Junior, o projeto é fundamental para melhorar as áreas meio da Sesacre, identificando problemas e definindo prioridades que foram colocadas no plano de ação.

“Os grupos de trabalho que foram criados nas últimas oficinas elaboraram o plano que será entregue hoje. Esse plano de ação tem como prioridades as áreas de Administração Pública, Planejamento e Gestão, Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde e o Fundo Estadual de Saúde e Execução Orçamentária e Financeira”, Explicou Gemil Junior.