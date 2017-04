PM apreende 71 armas e recupera 60 veículos em Rio Branco

Como parte do planejamento estratégico e operacional do comando da Polícia Militar, desde o mês de janeiro, o número de ações de caráter repressivo e preventivo foi intensificado a fim de combater a criminalidade no estado.

Resultante dessas operações extraordinárias e do policiamento de rotina realizado pelos batalhões, a PM realizou somente no mês de março 228 operações, com a apreensão de 71 armas, sendo 51 de fogo, e recuperou 60 veículos na capital.

O resultado das ações ainda compreende 42 cumprimentos de mandados de prisão (apoio ao Judiciário), 9.057 abordagens em fundada suspeita que culminaram na condução de 424 pessoas e 380 ocorrências com apreensões de entorpecentes.

Para o comandante da PM, coronel Júlio Cesar dos Santos, o trabalho realizado nas ruas continuará de forma intensiva, com vista à manutenção da ordem pública e ao combate a eventuais condutas delituosas contra o patrimônio e a vida.

“Estamos trabalhando incansavelmente em prol da sociedade acreana e, juntamente com os demais órgãos de Segurança Pública do Estado, iremos buscar sempre o melhor para assegurarmos a tranquilidade pública. Para tanto, contamos com o trabalho e esforço dos nossos aguerridos militares e com os investimentos em logística, que tem sido pontual no combate à criminalidade, entregues pelo governo do Estado”, disse.

A corporação militar, além das atividades operacionais, também, desenvolve um trabalho de cunho social e preventivo nas comunidades, escolas públicas e até em comércios. No mês de março, a instituição realizou 674 visitas a escolas públicas e 1.040 ações comunitárias, que compreendem a realização de palestras sobre dicas de segurança e com temáticas sobre a conscientização sobre o uso de drogas e a violência.