Polícia Civil desarticula quadrilha do trafico em Sena Madureira

Na tarde de quarta-feira, 12, forças de segurança do Estado cumpriram mandado de busca e apreensão na cidade de Sena Madureira e prenderam seis pessoas com envolvimento com tráfico de droga.

As seis prisões se deram no bairro Bosque, região central da cidade, onde funcionava um lava a jato que vinha sendo usado como fachada pela quadrilha para venda e consumo de entorpecente.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, que durou cerca de trinta dias, as seis pessoas têm envolvimento direto com a comercialização e consumo de drogas, o que levou a autoridade policial a requerer ao Judiciário o mandado de busca e apreensão que resultou na prisão em flagrante.

“Nós começamos a investigação há trinta dias, o que nos levou a constatar que havia no local uma grande movimentação além do normal, inclusive em horários não convencionais. A partir daí representamos ao Poder Judiciário, que de pronto nos atendeu, o que resultou na prisão dessas pessoas com envolvimento no mundo do crime”, disse o delegado Marcos Franck.

Em posse dos acusados, os agentes encontraram solução de bateria (produto usado para misturar a droga), cocaína e uma arma de fogo (revólver calibre 38).

Segundo o delegado que preside o inquérito, todos os acusados já têm passagem pela polícia.