Polícia Civil realiza segunda fase da Operação Êxodo em cinco cidades do Acre

Nesta terça-feira, 11, a Polícia Civil deflagrou a segunda fase da Operação Êxodo em cinco municípios do Acre. A ação tem o objetivo de apurar ações de membros de organizações criminosas que agem dentro e fora de presídios, no planejamento e execução de crimes contra o patrimônio, tráfico de drogas, associação criminosa e homicídios em todo o estado.

Esta segunda fase da operação, denominada Gladiador, envolve 150 homens da Polícia Civil atuando simultaneamente em Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira e Porto Walter, além de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

A operação começou em julho de 2016, tendo, na sua primeira fase, alcançado 63 prisões preventivas e cumpridos 32 mandados de buscas e apreensão.

Nesta segunda etapa, as investigações focaram o enfrentamento entre membros de organizações criminosas, na capital e interior do estado, assim como a disputa pelo controle do varejo do tráfico de drogas e domínio de rotas na região do Juruá.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, essa foi uma ação firme, forte e contundente do estado que dá um duro golpe nas organizações criminosas. “Tiramos de circulação pessoas que coordenavam o crime organizado com execuções, tráfico de drogas e roubos”, enfatizou.

Segundo o secretário de Polícia Civil, Carlos Flávio Portela, durante a ação foram alcançadas 87 medidas judiciais, 58 prisões preventivas e 29 buscas e apreensão.

“A Polícia Civil está avançando no cumprimento de diversas ações de combate ao crime organizado. A Operação Êxodo, que está em sua segunda fase, foi muito bem planejada e executada, e o resultado é esse, com diversas lideranças presas à disposição da Justiça”, declarou.

Fechando o cerco

Para a realização da megaoperação, a Secretaria de Polícia Civil contou com as equipes do departamento de inteligência, Delegacia de Combate ao Crime Organizado (DECCO) e Delegacia Regional do Juruá.