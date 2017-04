Polícia Militar apreende 180 kg de cocaína durante operação Águas Limpas

Durante patrulhamento fluvial realizado no Rio Juruá-Mirim, a Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu 180 quilos de entorpecentes. A ação ocorreu no início da noite de sábado, 8, próximo a Cruzeiro do Sul.

Dois ocupantes de uma embarcação suspeita não atenderam a solicitação de parada e atiram contra os policiais, que revidaram proporcionalmente na intenção de cessar o ato criminoso.

O confronto resultou na morte de um dos infratores, que estava armado com um revólver calibre 38, com quatro munições deflagradas e duas intactas. O segundo ocupante da embarcação conseguiu fugir pela mata às margens do rio.

A operação Águas Limpas foi desencadeada pelo Comando do Policiamento Operacional II (CPO-II) com a finalidade de fiscalizar a região fronteiriça e coibir a entrada de ilícitos, proporcionando mais segurança à população do Juruá.

“Esperamos estar sempre unidos em prol da comunidade e da segurança pública no Acre. O Estado não tem medido esforços no enfrentamento à criminalidade e ao tráfico de drogas”, disse o comandante do CPO-II tenente-coronel Douglas Thomaz.

Todo o material apreendido, sendo 148 quilos de cocaína em pó e 32 quilos de oxidado, o revólver e as respectivas munições, foram entregues na Delegacia de Polícia Civil, em Cruzeiro do Sul.

“A Polícia Civil abriu procedimento para apurar o caso. As investigações vão continuar, no sentido de identificar a origem do ilícito e para onde essa droga se destinava, bem como localizar e prender a pessoa que fugiu pelo mato, após atirar contra a guarnição policial”, disse o delegado Luís Tonini.