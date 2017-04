Polícia Militar deflagra operações e apreende quatro armas de fogo em Rio Branco

A Polícia Militar (PM), por meio de suas unidades operacionais, iniciaram desde o mês de janeiro uma série de operações que visam coibir quaisquer condutas delituosas e, em especial, os crimes contra a vida e o patrimônio.

Neste intuito, o Batalhão de Operações Especiais (Bope), o Segundo Batalhão (2° BPM) e o Quinto Batalhão (5° BPM) realizaram nesta terça-feira, 5, quatro apreensões de armas de fogo durante o policiamento extraordinário em suas respectivas regionais.

De acordo com o comando da corporação, a instituição continuará a combater a criminalidade de forma intensiva e direcionará, comumente, o seu policiamento às zonas consideradas de maior índice de violência.

“Os resultados das ações operacionais, que ocorrem em todo o estado, é reflexo do comprometimento dos militares para com a sociedade acreana. Nesse sentido conseguimos também baixar consideravelmente os índices de furto e roubo em quase a totalidade das regionais do Acre”, destacou o subcomandante da PM, coronel Ricardo Brandão.

Além da Operação Segurança Máxima, marcada pelo retorno do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro), depois do período invernoso, a PM conta as operações Adsumus e Arterial, ambas do Bope, que têm por finalidade o combate ao crime organizado no estado.