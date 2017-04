Procon realiza Operação Páscoa até o fim desta semana

A Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) promove de 10 a 14 deste mês a Operação Páscoa, que visa fiscalizar as práticas comerciais na venda de ovos de páscoa e também na comercialização de peixes.

Atuando conforme as normas do código de defesa do consumidor, os agentes de fiscalização estarão observando a visibilidade dos preços nos ovos de páscoa, se as embalagens não contêm furo que possa contaminar os alimentos, além de verificar o peso e a validade dos produtos comercializados.

A estudante e consumidora Sophia Cardozo, de 11 anos, declarou que considera o tamanho e o sabor do ovo de páscoa na hora da escolha, e destacou o que é importante observar no momento da compra. “A validade, se ele não está amassado e se não está com a embalagem aberta, porque a gente vai consumir esse produto, e não pode consumir uma coisa que não está em boas condições.”

O Procon também está verificando se a embalagem dos ovos de páscoa que têm algum tipo de brinquedo ou brinde contêm informações que indiquem faixa etária, instruções de uso, identificação do fabricante e informações de eventuais riscos que possam apresentar.

Realizar pesquisa de preço é a dica que a chefe de Fiscalização do Procon, Francisca Brito, disponibiliza aos consumidores, pois a variação de preço pode chegar até 70%.

“Façam pesquisa de preço para economizar, peçam nota fiscal dos produtos e se certifiquem de ter todas as informações antes de fazer a compra”, aconselha.

Pescado

A fiscalização dos ovos de páscoa é realizada anualmente. Porém, este ano o Procon incluiu uma demanda dos consumidores, por meio de denúncias, que é a fiscalização dos peixes.

Assim, o órgão vai verificar questões como pesagem correta, validade e fixação dos preços dos produtos. Se alguma irregularidade for encontrada, o Procon comunicará à vigilância sanitária do município.