Procon/AC promove ações itinerantes na regional do Juruá

Consumidores das cidades acreanas de Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul recebem nesta semana orientações sobre seus direitos e formas de garanti-los.

O acesso a essas informações está sendo intensificado pelos agentes fiscais do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC), que percorrem as áreas comerciárias dos municípios verificando as relações de compra e venda e a aplicabilidade das regras descritas no Código de Defesa do Consumidor.

Os fornecedores de produtos e serviços também recebem detalhamentos das normas de direitos e deveres, além da oportunidade de esclarecer as principais dúvidas do setor.

“Uma equipe técnica irá a todos os municípios do Acre, atuando na fiscalização e promoção de ações educativas que transmitem as informações necessárias à proteção dos direitos dos consumidores no seu dia a dia”, destaca o diretor-geral do Procon/AC, Diego Rodrigues.

Na oportunidade, o órgão intensifica o diálogo institucional com as prefeituras para a instalação de uma unidade do Procon nas referidas cidades. “Esse é um desejo da sociedade, sobretudo dos moradores de Cruzeiro do Sul, que têm abordado nossos fiscais nas ruas pedindo a presença constante de um órgão de defesa do consumidor”, relata a chefe de fiscalização do Procon/AC, Fran Britto.

Nesta sexta-feira, 20, a partir das 14 horas no auditório do IFAC em Cruzeiro do Sul, será promovido um Seminário sobre a Defesa do Consumidor, onde serão abordados temas como telefonia, internet, novas regras do cartão de crédito e demais assuntos de atuação do Procon/AC.