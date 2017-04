Profissionais da maternidade realizam dois partos em pacientes na UTI do Huerb

Compromisso com a vida: talvez seja esta a melhor definição para o que aconteceu durante este domingo, 9, na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital de Urgências e Emergências de Rio Branco (Huerb). Profissionais da Maternidade Bárbara Heliodora foram chamados para atender uma paciente com gestação de 30 semanas que, por causa de uma insuficiência respiratória, fora encaminhada para a UTI do Huerb.

O quadro da paciente se agravou, sendo necessário o uso de medicamentos que poderiam trazer danos ao feto. Como não era possível transportar a paciente até a maternidade para a realização de uma cesariana, a equipe decidiu levar todos os equipamentos da UTI neonatal da maternidade para a recepção e cuidados do bebê e realizar a cesariana no centro cirúrgico do Huerb.

O procedimento foi realizado com sucesso. O recém-nascido, pesando 1,3 quilo, foi transportado para a UTI neonatal da Maternidade Bárbara Heliodora. A mãe manteve-se estável durante toda a cirurgia e permanece na UTI do Huerb recebendo cuidados intensivos.

“Esse é um tipo de procedimento que só é realizado em casos extremamente delicados, quando a vida da mãe ou do feto corre risco”, afirma José Everton Santiago, médico responsável pela cirurgia.

Grávida de Feijó também passa por cesariana no Huerb

Mesmo o procedimento não sendo comum, a equipe da maternidade foi surpreendida com um caso semelhante no mesmo dia.

Rosa Mourão, 35 anos, paciente encaminhada de Feijó, foi avaliada por um neurocirurgião, que evidenciou uma lesão no cérebro, com necessidade de intervenção cirúrgica urgente.

Como a gestação já era de nove meses, a equipe da maternidade decidiu realizar a cesariana para que mãe pudesse, na sequência, passar pela cirurgia neurológica.

O procedimento foi realizado com sucesso, e o pequeno Davi, encaminhado, em bom estado de saúde, à maternidade.

A família agradece o empenho e a dedicação dos profissionais. “O atendimento desde que chegamos aqui com minha irmã foi maravilhoso. Dos porteiros aos médicos do centro cirúrgico. Temos certeza de que minha irmã e meu sobrinho só estão vivos por causa dessa cirurgia que foi realizada”, afirma Raílda Mourão, que visitou Davi na manhã desta segunda, 10, na maternidade.

A gerente da Maternidade Bárbara Heliodora falou sobre os procedimentos realizados pelo Huerb e destacou o compromisso dos profissionais da unidade.

“Esses são mais dois exemplos do trabalho diário que esses profissionais fazem na maternidade. Temos um compromisso de sempre oferecer o melhor e mais humano tratamento possível às nossas gestantes e aos bebês que nascem por meio de nossos servidores”, destaca Serlene Gonçalves.