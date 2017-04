Programa Lixo Zero lança campanha Coleta Seletiva na Administração Pública

Na manhã desta terça-feira, 11, foi lançada a campanha Coleta Seletiva na Administração Pública, no auditório da Organização das Centrais de Atendimento de Rio Branco (OCA). A iniciativa é promovida pelo programa Lixo Zero do Acre Solidário.

Participaram do lançamento a primeira-dama Marlúcia Cândida, que é coordenadora do Acre Solidário, gestores das secretarias de Meio Ambiente (Sema) e de Gestão Administrativa (SGA) e representantes da Rede Estadual de Humanização e da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis (Catar).

Como parte da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), a campanha visa a construção de uma nova cultura nos órgãos e entidades públicas. A ação consiste na coleta de papel, vidro, plástico pet e alumínio. Todo o material será recolhido nos órgãos pela cooperativa e passará por uma triagem, para depois ser comercializado. A renda será revertida para o Projeto Catar.

Para Marlúcia Cândida, a campanha reafirmará o compromisso da administração pública com o meio ambiente. “Os gestores podem promover o diferencial ao adotarem práticas de sustentabilidade e serem os agentes de mudança. A Catar representa a coragem, por trabalhar com aquilo que ninguém quer mais. Cabe a nós fazer a nossa parte”, disse.

Pela segunda vez o projeto Catar é beneficiado com o programa Lixo Zero. “Estamos num momento de crescimento, e são esses apoios que nos motivam a seguir em frente. Agradecemos, pois estamos contribuindo com o meio ambiente e gerando renda para o sustento de várias famílias”, comentou Cleiton Silva, presidente da cooperativa.

A coleta

Todo o processo da coleta será articulado pela Rede de Humanização e pela Sema, por meio da Comissão Estadual de Práticas Sustentáveis, com o apoio da S.O.S. Amazônia e do Projeto Catar.

Foi entregue ao Catar o primeiro lote de papel (livros didáticos) recolhido em apenas um dia pelos servidores na SGA.

“Os servidores, ao contribuírem, reafirmam o compromisso com o meio ambiente. Acredito muito na articulação da Rede para o sucesso da campaha”, comentou Elineide Meireles, gestora adjunta de Humanização.

No evento foram mostradas peças artesanais em material reciclável que promovem a geração de renda. “Estamos plantando uma semente de como trabalhar a sustentabilidade e sermos solidários com a natureza. Pessoas precisam desta matéria-prima para gerar renda”, ressaltou Sawana Carvalho, secretária de Gestão Administrativa.