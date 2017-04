Projeto de meio ambiente contribui para revitalização da Escola Carlos Vasconcelos

Qualidade de Vida e Sustentabilidade no Futuro é o nome de um projeto de meio ambiente que vem sendo desenvolvido pela Escola Carlos Vasconcelos, localizada no Segundo Distrito de Rio Branco, e que tem como objetivo desenvolver a consciência socioambiental em toda a comunidade escolar.

Os trabalhos são desenvolvidos a partir do Projeto Lixo Zero, do gabinete da primeira-dama Marlúcia Cândida, e ajudam a revitalizar a escola, que sofreu um incêndio no fim do ano passado e foi completamente reformada pelo governo do Estado.

Nesta sexta-feira, 7, os alunos do 7º ano A tiveram a oportunidade de trabalhar com a reciclagem de pneus, orientados pela professora de artes Maricélia Mendes. Eles puderam observar as possibilidades de transformação de um pneu velho em peças de decoração e objetos de casa.

De acordo com a professora, haverá outros momentos em que os alunos irão trabalhar a reciclagem de outros materiais e também a urbanização da escola, além da horta, em parceria com os viveiros da cidade. “Hoje, com essa reciclagem de pneus, queremos mostrar aos alunos que tudo pode ser aproveitado”, afirmou a educadora.

A gestora da escola, Síria Generosa da Silva, comemora o sucesso do projeto. Segundo ela, a professora Maricélia trouxe muitas ideias inovadoras que serão aproveitadas no Dia das Mães, por exemplo.

Os 374 alunos do ensino fundamental II e do Projeto Poronga têm participação efetiva na realização do projeto. Maria Adriely Rezende, por exemplo, do 7º A, afirma que gostou da experiência. “Eu não sabia que a gente podia reciclar tanta coisa”, declarou.