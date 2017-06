Projeto de Responsabilidade Ambiental é realizado por servidores da SEE

Jornal velho vira caixa, papel de ofício antigo se torna bloquinho de escrever, garrafas pet agora são jarros para planta. Quem passa pelo hall da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) todos os dias já está acostumado com as feiras sustentáveis realizadas no local. A última foi realizada durante esta semana, em alusão ao Mês do Meio Ambiente.

Preocupada com as práticas de economia dentro das repartições públicas, a Coordenação de Humanização realiza exposições periódicas na tentativa de minimizar os impactos ambientais durante o trabalho. Ao todo, oito pessoas participam diretamente das ações sustentáveis. A ideia é atrair adeptos ao sistema e expandir os trabalhos elaborados também para o público externo.

Fabiana Morais, coordenadora de Humanização da SEE, relata que este é apenas um dos projetos coordenados na secretaria. “Todos são produtos feitos com matérias recicláveis que colhemos na secretaria e que seriam descartados, como caixas, jornais, papelão e garrafas.”

A responsabilidade socioambiental é insistentemente trabalhada com os servidores, que se unem na prevenção de desastres ambientais. “Este é um trabalho feito dentro do projeto Responsabilidade Socioambiental, também do setor de Humanização, em que buscamos conscientizar nossos parceiros quanto ao descarte do que seria lixo e sua reutilização nas salas.”

Além deste, outros projetos também são realizados voltados para a área da saúde, por exemplo, com participação de profissionais da psicologia, massagista e enfermagem. A coordenação já se prepara para fazer o arraial SEE Caipira, marcado para o próximo dia 7 de julho, na entrada da repartição.