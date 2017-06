Rádio Aldeia leva ao ar especial de aniversário de Chico Buarque

Em homenagem ao aniversário de 73 anos do cantor, escritor e dramaturgo Chico Buarque de Holanda, a Rádio Aldeia FM transmitirá na segunda-feira, 19, às 13h, o programa Cardápio MPB que terá como tema a vida e obra do artista.

Com mais de 50 anos de carreira, Chico conta com 80 discos lançados, oito títulos publicados, três prêmios Jabuti – o maior da literatura brasileira –, e cinco peças teatrais. Além de sua história, o momento ainda trará canções emblemáticas de diversas fases do cantor, entre sambas, canções de cunho político e românticas.

A jornalista Onides Bonaccorsi Queiroz, produtora e apresentadora do programa, conta como foi preparar o roteiro. “É uma tarefa bem difícil escolher as canções para a programação, porque além de vasta, a obra dele é muito rica. Mas foi um prazer realizar esse trabalho”, diz.

O diretor da Fundação Aldeia de Comunicação, Alexandre Nunes, destaca que o especial já faz parte da programação de 14 anos da Aldeia FM: “Sempre nos propusemos a construir e trabalhar para uma alternativa de rádio que possa dialogar com a Música Popular Brasileira, promovendo para nossos ouvintes especiais, como será esse do grande Chico Buarque. Este é apenas o início de uma grande programação que estamos preparando para esse mês, em comemoração do aniversário da nossa rádio”.

A Aldeia FM opera em Rio Branco na frequência 96.9 FM, Brasileia 90.3, Cruzeiro do Sul 107.9, Xapuri 89.5, Sena Madureira 105.9 e Tarauacá 95.5. Ouvintes de fora do Acre podem acessar a rádio no link online.