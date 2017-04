Representante do governo do Reino Unido visita OCA e Crie

O técnico do Ministério da Economia e Desenvolvimento do Reino Unido, Sean Frisby, visitou nesta segunda-feira, 3, a Organização das Centrais de Atendimento (OCA/Rio Branco) e o Centro de Referência de Inovações Educacionais (Crie) para conhecer as iniciativas inovadoras do governo nas áreas de serviço público, educação e social.

Frisby integra a comitiva junto com representantes do Banco Alemão KfW, que está no Acre durante esta semana para conhecer os resultados do Programa Global REM (REDD Early Movers – pioneiros na conservação) e negociar a cooperação de um novo acordo, referente à segunda fase do Programa REM.

O diretor da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Acre (CDSA) Dande Tavares acompanhou Sean Frisby na visita aos órgãos. “Estamos estudando a possibilidade de um aporte financeiro do Reino Unido, de doação de recursos para fortalecer o desenvolvimento sustentável no Acre”, declarou.

O técnico do Ministério de Economia e Desenvolvimento do Reino Unido afirmou que ficou honrando com por conhecer as iniciativas do governo do Acre. “É muito interessante que aqui no meio da Floresta Amazônica ter um exemplo como o Acre, que está liderando em vários aspectos, isso é incrível”, frisou.

Questionada sobre como é possível o Acre ter essas iniciativas inovadoras e outros regiões do país não, a secretária de Estado de Gestão Administrativa, Sawana Carvalho explicou. “É a vontade de fazer que o governo e as pessoas do Acre têm. Assim como uma política clara de atendimento ao cidadão”.

OCA

Com seis anos de funcionamento, a OCA Rio Branco ligada à Secretaria de Gestão Administrativa (SGA), realiza uma média de seis mil atendimentos por dia e superou a marca de 10 milhões de atendimento.

Aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, a OCA agrupa 27 instituições parceiras de âmbito municipal, estadual e federal, disponibilizando mais de mil possibilidades de serviços. O órgão também é modelo de práticas sustentáveis na administração público com projetos como a coleta seletiva e reciclagem e a horta comunitária mantida por servidores voluntários.

Para melhor atender o cidadão, a instituição disponibiliza dois ambientes para as crianças que acompanham os pais que buscam os serviços da OCA – o Espaço Criança e o Fraldário. E assim, vem mantendo a aprovação dos usuários sempre acima de 90%. Conforme dados da instituição, a média do índice de satisfação em 2016 é de 96%, superando a marca do ano anterior.

Crie

Criado em 2011 pela Diretoria de Inovação da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE), o Crie é um espaço moderno e equipado para servir a população do Acre.

Um dos principais objetivos do espaço é oferecer locais onde os educadores tenham acesso as novas tecnologias, formações continuadas e acesso aos cursos superiores distintos.

O Instituto de Matemática, Ciência e Filosofia (IMCF), que está localizado no Crie, foi criado em julho de 2014 e em dois anos de trabalho realizou mais de doze mil atendimentos.

Com o objetivo de contribuir para a melhoria de ensino, o IMCF oferece cursos que incentivam a aprendizagem dos alunos, como xadrez, filosofia existencial, lógica matemática e robótica.

Leia também: Acre apresenta resultados e negocia segunda fase do Programa Global REM