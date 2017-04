Representantes do KfW e Reino Unido conhecem economia criativa do Acre

A primeira-dama do Acre, Marlúcia Cândida, participou de uma agenda na tarde de quarta-feira, 5, com representantes do banco alemão KfW e do governo do Reino Unido, no Palácio Rio Branco, na capital. No encontro foram apresentadas as ações dos programas de economia criativa desenvolvidas pelo governo do Estado.

Participaram da reunião gestores das áreas de Meio Ambiente e Turismo, e representantes da cooperação alemã GIZ e do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Durante esta semana, a missão cumpre várias agendas para a apresentação dos resultados da primeira fase do programa global REM (REDD for Early Movers), de conservação ambiental, com aplicação de investimentos de R$ 85 milhões, e costura um novo acordo para a segunda fase, para mais três anos.

Marlúcia falou sobre artesanato, gastronomia e design com o viés na identidade cultural, sustentabilidade, inovação, criatividade e tecnologia. “A economia criativa é como se fosse a finalização para que nossos produtos, sejam florestais madeireiros, não madeireiros ou agrícolas de baixa emissão de carbono, possam ser acrescentados no mercado com um valor agregado a partir da diversidade e diferenciais comunitários. Toda essa cadeia envolve os povos indígenas, comunidades tradicionais, agricultores familiares e outros”, ressaltou.

Após a apresentação, o grupo visitou uma exposição montada no local. A mostra apresenta 300 peças desenvolvidas por 30 artesões nas clínicas de design. Móveis da coleção Acre, Made in Amazônia compõem a mostra.

Para Christiane Ehringhaus, coordenadora do programa REM do KfW, o que foi apresentado representa um novo momento, com a melhoria da qualidade e do design dos produtos.

“Para nós sustentabilidade ambiental e social envolve também a criatividade e inspiração das artes, gastronomia e design. Percebemos que, comparado com dez anos atrás, tudo melhorou. Esperamos que a parte da produção da floresta e dos mercados colaborem para ajudar a construir as cadeias de valor como um todo, com sustentabilidade e geração de renda para diferentes setores no Acre. Parabéns por esse rico trabalho”, disse.

O técnico do Ministério da Economia e Desenvolvimento do Reino Unido, Sean Frisby, se disse “muito satisfeito de ver o que tem sido criado no Acre com um jeito que ajuda as pessoas do lugar a inovar. O meio ambiente melhora a subsistência para criar novos mercados com a floresta preservada. Isso é especial, pois não vemos muitos lugares assim no mundo. Esses produtos são incríveis”, comentou.