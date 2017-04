Resultado dos pedidos de isenção do concurso da polícia civil é divulgado

O governo do Estado, por meio das Secretarias de Estado de Gestão Administrativa (SGA) e da Polícia Civil (SEPC), divulgou, nesta quarta-feira, 12, as respostas aos recursos e o resultado final dos pedidos de isenção do valor da taxa de inscrição para o concurso público para provimento de vagas de agente de polícia, auxiliar de necropsia, delegado e escrivão de polícia da instituição.

As respostas aos recursos estão disponíveis para consulta no site www.ibade.org.br. Já resultado final dos pedidos de isenção com a relação dos candidatos que tiveram seus pedidos deferidos em 100% e 50%, bem como os indeferidos pode ser acessado no Edital 005 SGA/SEPC.

O certame oferece 176 vagas para o cargo de agente de Polícia Civil, 20 vagas para o cargo de auxiliar de necropsia, 18 vagas para o cargo de delegado de Polícia Civil e 36 vagas para o cargo de escrivão de Polícia Civil, totalizando 250 vagas.

As inscrições podem ser realizadas até este domingo, 16, e a prova objetiva será realizada na data provável de 7 de maio de 2017, no turno da manhã com duração de cinco horas.

Os candidatos que desejarem obter mais informações referente a este concurso devem entrar em contato com o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), por meio dos telefones (21) 3674-9190, no Rio de Janeiro ou (68) 3025-0735 em Rio Branco e também pelo endereço eletrônico atendimento@ibade.org.br.