Saga dos “empates” é conhecida por diretores do Norte em escola na selva

No interior da selva, uma semente brotou em meio à saga dos “empates” e à custa de sangue de seringueiros esvaído pela pólvora de jagunços da década de 1980. Da saga de Chico Mendes para proteger o povo da seringueira surgiu a escola rural Esperança do Povo, encravada no centro da reserva extrativista homônima ao líder e ecologista dentro do Seringal Cachoeira, em Xapuri.

Este ambiente, de um simbolismo descomunal para a luta dos povos da floresta, serviu de cenário para reunir mais de 50 educadores da Região Norte, entre diretores de escolas e secretários de Educação dos estados amazônicos, na quinta-feira, 19, como parte da programação do Prêmio Nacional de Gestão Escolar 2017 – Etapa Regional Norte (PGE).

A cada dois anos, o Prêmio reconhece as boas práticas pedagógicas das escolas da rede pública e da rede privada de todo o país, e o Acre entra para a vanguarda das festividades por ser o primeiro estado a sediar uma edição regional. Antes, as cerimônias, ainda que regionais, aconteciam apenas em Brasília, onde está a sede do Conselho Nacional de Diretores de Escola, o Consed, a instituição realizadora da premiação.

O que pesou favoravelmente ao estado sediar a etapa regional Norte é o fato de fazer parte da diretoria do Consed, o secretário de Educação e Esporte do Acre, Marco Antônio Brandão. Ao lado da secretária de Educação do Tocantins, Vanessa Zavarese Sechin, o secretário Marco Brandão é coordenador nacional do PGE.

“Essa descentralização nos permite mostrar um pouco da nossa história. A história da Amazônia que o Brasil não conhece e que muitos não respeitam”, ressalta Brandão.

O objetivo da visita ao Seringal Cachoeira então foi apresentar aos visitantes dos estados amazônicos vizinhos, a história de resiliência de um povo perseguido por grileiros oportunistas da década de 1980, empolgados com a possibilidade de criar latifúndios a qualquer custo, com o declínio da borracha.

“A escola [Esperança do Povo] garantiu equidade num momento de luta, num momento de guerra. Então ela é resultado de uma luta de muitas pessoas que formaram um grupo de resistência, como garantia de esperança de tempos vida melhores”, completou Marco Brandão.

Participaram do evento, além de diretores de várias escolas da Amazônia que estão classificadas para o prêmio, o presidente do Consed, Idilvan Alencar, e professores e estudantes da região do Seringal Cachoeira.

Na tarde desta sexta-feira, 20, às 14 horas, o vencedor da Região Norte será conhecido em grande evento de premiação no auditório do curso de Medicina da Uninorte.