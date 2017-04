Saiba como reaproveitar processo de primeira habilitação vencido

O candidato à primeira habilitação que não conseguiu concluir o curso teórico de formação de condutores ou passar nos testes teóricos e práticos em 12 meses, a contar da data do requerimento do serviço, pode reiniciar o processo com o reaproveitando de taxas, aulas e exames.

Desde o ano de 2005, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) realiza a renovação e aproveitamento do processo de primeira habilitação, com o intuito de oferecer economia e praticidade para quem não conseguiu concluir o procedimento no prazo.

O currículo do candidato fica no sistema do Detran, com informações sobre as taxas que já foram pagas, exames médicos e as horas de aulas teóricas e práticas que foram ministradas pela autoescola durante o período vencido.

“Essas aulas são reaproveitadas para o novo processo somente se o candidato tiver concluído a carga horária completa. Se, por exemplo, ele tiver feito somente metade do curso teórico ou do prático, terá que refazer, do início”, explica o chefe de Atendimento de Habilitação do Detran, Moisés Reis.

O interessado em retomar o processo de habilitação deve comparecer a um Centro de Formação de Condutores (CFC) e solicitar a reabertura do processo de Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach). Para isso o candidato deverá pagar uma taxa que a autoescola exige, o valor é definido de acordo com o CFC, e também realizar novamente as provas teóricas e práticas.