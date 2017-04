Sambrasil: a banda acreana que cantou e encantou uma geração

Existe um ciclo que não se fechou no projeto musical Sambrasil?

– Existe uma necessidade de abraçar os fãs que sempre demostraram muito carinho pelo nosso trabalho. A banda ganhou grandes proporções, cada músico foi cuidar da sua vida e dos seus projetos, mas esse é um momento de reencontro.( Marcelo Silva – vocalista e instrumentista).

– O nosso trabalho foi muito intenso e rápido. Gravamos dois discos, tocamos em vários estados brasileiros, levamos o nome do Acre junto com a gente por onde passamos. Foi um ciclo de muito trabalho e esse reencontro nos trazem boas memorias. (Alexandre Rocha – percussionista).

Qual é o sentimento que surge após esse reencontro?

– Sempre fomos uma grande família e está sendo muito interessante reviver tudo isso. Mesmo sabendo que a banda não pretende voltar aos palcos, é muito gratificante reencontrar todos esses companheiros de sonho e lutas (Jaide Gonzaga- percussionista).

– A música novamente está fazendo o seu papel de agregar. Eu me orgulho e sou grato por ter feito parte deste projeto. E pensar em um último show com todos esses meus parceiros é novamente sonhar em poder compartilhar uma linda historia com o nosso público. (Alexandre Rocha – percussionista).

O que a Sambrasil deixou de legado para a música acreana?

– Nosso maior legado foi a contribuição que deixamos em questões de organização enquanto banda. O nosso estilo de interatividade com o público, o poder e energia das nossas canções autorais também deixaram a sua marca, foi aí nosso diferencial, sempre tocamos a nossa música. (Marcelo Silva – vocalista e instrumentista).

– A qualidade musical dos instrumentistas que fazem parte do grupo também ditou um novo nível para os músicos acreanos. Estudávamos muito, ouvíamos varias referências e tudo isso refletia no nosso trabalho. Todos queriam tocar como a Sambrasil. – (Jaide Gonzaga percussionista).

Qual é a avaliação que voc6es fazem do cenário atual da música acreana?

– O nosso estado sempre revelou grandes talentos, isso é inegável. No nosso trabalho mesmo, sempre seguimos e nos espelhávamos nas referências acreanas mais antigas. E atualmente isso se repete no surgimento de várias bandas autorais acreanas que também levam o nosso do Acre com muito orgulho. (Alexandre Rocha – percussionista).

– Eu continuo tocando no Acre e levando esse estado comigo por onde passo. A música acreana e os seus músicos sempre conseguiram destaque por conta da sua autenticidade e sempre vai ser assim. O que precisamos é buscar maneiras que incentivem a produção e ter ciência de que as dificuldades sempre irão existir. (André Dantas – Maestro Pianista).

O que era o Show da Sambrasil?

– Era um momento de troca de energia verdadeira com o público. Um sonho que sempre que me recordo, fico emocionado. (Francisco Ferreira- Baterista).

– Os nossos shows eram como uma coroação do nosso trabalho e esforços. Tínhamos um público fiel e quando começávamos a tocar a festa e a alegria ganhavam novas proporções. Chegamos a reunir mais de 7 mil pessoas em um dos nossos shows no ginásio do Sesi, um grande momento de emoção. Era a banda Raça Negra no Brasil e a gente no Acre. Era uma verdadeira loucura. (Marcelo Silva – vocalista e instrumentista).

Como foi à experiência nacional da banda?

– Conseguimos alcançar grandes proporções com o nosso trabalho. Tocamos em vários locais do Brasil e também em outros países. A experiência foi muito positiva, gravamos discos com grandes referências da produção, participamos de grandes eventos e adquirimos novas experiências. (Jaide Gonzaga percussionista).

– Até os dias atuais, mesmo com muito tempo sem a banda fazer uma apresentação, ainda somos conhecidos. Muito disso se agregou ao nosso estilo de trabalho e responsabilidade durante as nossas apresentações. (Alexandre Rocha – percussionista).

A banda tem algum projeto incompleto ou que ainda tem vontade de realizar?

– Temos um disco que ainda não foi lançado. E agora com esse reencontro, o nosso desejo é poder disponibilizar as nossas canções inéditas para o publico que sempre nos acompanhou. Realizamos muitas coisas, mas esse disco ainda precisa chegar até as pessoas, seria uma maneira de retribuir o reconhecimento e todo o amor que sempre recebemos do público; nós tínhamos um fã club com 600 pessoas, com carteirinha. (Marcelo Silva – vocalista e instrumentista).

– A vida é um processo construtivo, e mesmo sabendo que a banda não pretende montar uma agenda de shows, seguimos amigos compartilhando nossos sonhos e projetos paralelos. (Jaide Gonzaga percussionista).

O que vocês podem adiantar para os que estão lendo esta entrevista sobre a apresentação prevista para 2017?

– Será um show que terá a missão de encerrar um ciclo de muitas vitórias e música. O que podemos adiantar é que estamos preparando um grande espetáculo que será a nossa forma de homenagear e estender o nosso abraço ao público fiel que sempre esteve ao nosso lado. (André Dantas – maestro pianista).

– Um grande espetáculo que ira simbolizar o encontro de todos esses amigos que colocaram juntos os seus nomes na história da musica acreana. Queremos sentir novamente a energia de encontrar os nossos fãs e juntos cantarmos nossas canções. (Marcelo Silva – vocalista e instrumentista).

Lembrando que todo fim é na verdade um novo início.

– Risos (banda)