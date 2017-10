Saúde capacita profissionais para trabalhar com famílias em Rio Branco

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio da coordenação do Programa Primeira Infância Acreana (PIA), em conjunto com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV) e o Serviço Nacional do Comércio (Senac), promove o curso “Formação em trabalho com grupos: famílias, grávidas e com crianças menores de três anos”.

O curso será realizado na quarta e quinta-feira (18 e 19) desta semana, em período integral, no Palácio do Comércio.

O público-alvo são enfermeiros que atuam na Área da Criança e da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Rio Branco, equipes da saúde, educação e assistência social dos territórios Calafate e Cidade do Povo e profissionais de municípios contemplados pelo PIA, dentre outros.

“O objetivo é formar e incrementar grupos de famílias com crianças na Primeira Infância e que resultem no fortalecimento dos vínculos entre pais, mães, outros familiares e as crianças, desde o período da gestação até os 6 anos, favorecendo o seu desenvolvimento”, explicou a coordenadora do programa, Priscylla Aguiar.

O programa Primeira Infância Acreana é coordenado pela Sesacre, Gabinete da Vice-Governadora Nazareth Araújo e Gabinete da primeira-dama Marlúcia Cândida, e conta com o apoio da Universidade Federal do Acre (Ufac).