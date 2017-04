Saúde e educação definem metas para execução de planos de prevenção ao uso de drogas

Na tarde desta quarta-feira, 12, o gerente do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas (Dape), João Paulo Silva, reuniu-se com representantes da Secretaria de Estado de Educação (SEE) e Secretaria Municipal de Saúde, a fim de definir metas para a continuidade da execução dos programas de prevenção em Rio Branco.

Segundo João Paulo, o objetivo é expandir para as demais unidades de saúde e escolas da capital o trabalho que já vem sendo desenvolvido no combate e prevenção ao uso de álcool e outras drogas entre crianças e adolescentes.

“Estamos conversando também sobre as capacitações que devem ser oferecidas a quem trabalha diretamente com os programas e a forma de execução para garantir que cada vez mais crianças e adolescentes participem dessas formações que já têm resultados comprovados na diminuição dos índices de consumo de álcool, cigarro e outras drogas entre o público alvo”, disse Santos.

Elo, #TamoJunto e Famílias Fortes têm como referências programas internacionais respaldados e testados em países com estruturas políticas e sociais semelhantes às do Brasil.

São programas que visam promover habilidades nos jovens, aproximar as pessoas estimulando a troca de experiências, interação harmônica e a construção e fortalecimento dos vínculos familiares.