Saúde presta contas dos gastos e investimentos do último quadrimestre

A prestação de contas visa assegurar a transparência e a visibilidade

Em audiência pública, realizada nesta segunda-feira, 3, no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o governo do Acre, por meios dos gestores da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), apresentou os avanços e conquistas na rede estadual de saúde, nos últimos quatro meses de 2016.

Estiveram presentes os secretários adjuntos de Planejamento e Gestão, Rui Arruda, representando o secretário de Estado de Saúde, Gemil de Abreu Junior; de Administração e Finanças, Kleyber Guimarães; representantes do Conselho Estadual de Saúde, secretário municipal de Saúde, Oteniel Almeida, além de servidores da Saúde.

Rui Arruda disse que há muito o que comemorar: “No último quadrimestre de 2016, o governo do Estado investiu mais de 14% de recursos próprios em saúde, quando o mínimo estabelecido é 12%. É um dos poucos estados que faz isso”.

A audiência é uma forma de participação e de controle popular na administração pública em um estado social e democrático de direito. Durante a audiência foram apresentados o montante de recursos aplicados, auditorias realizadas e em fase de execução, a oferta e produção de serviços, indicadores de saúde e ações e serviços de saúde. Nesse período foram investidos mais de 336 milhões para garantir atendimento em saúde pública.

Foram destacados serviços como o Programa Saúde Itinerante que realizou mais de 10 mi atendimentos em localidades de difícil acesso. De setembro a dezembro de 2016, o Tratamento Fora de Domicílio (TFD) totalizou 1.821 ações entre passagens, assistência e ajuda de custo; também nesse período foram realizados 13 transplantes de fígado, córnea e rim.