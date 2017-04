Secretário de Segurança ministra palestra aos candidatos do concurso das polícias

O Secretário de Estado de Segurança Pública, Emylson Farias, proferiu palestra para mais de 300 pessoas que pretendem realizar o concurso público das polícias Civil e Militar. A apresentação foi realizada no Instituto Piratininga de Educação e Cultura (IPEC), em Cruzeiro do Sul, pois a ideia é enaltecer os trabalhos realizados pelas forças de segurança no Estado.

Desde que foram anunciados pelo governo do Acre os concursos públicos na área da segurança, houve uma grande procura para a realização das inscrições e preparação para as provas, com destaque para jovens com idade entre 18 e 28 anos.

“A procura para a realização dos concursos públicos é muito grande. Prova disso é que só o concurso da Polícia Militar já atingiu mais de 30 mil inscritos. Essa demanda demonstra que a população acreana tem interesse de compor uma instituição que é considerada a mais honesta do Brasil”, declarou Farias.

De acordo com o professor Jaime Veja, a missão é educar pessoas com capacidades técnicas que possam promover o bem-estar da comunidade ao ingressarem na polícia, pois uma das vertentes da IPEC é ofertar cursos de qualificação e preparação ao cidadão que deseja ingressar na carreira pública.