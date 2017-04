Segurança aponta queda de crimes contra o patrimônio na capital

Rio Branco apresentou, nos primeiros 90 dias de 2017, redução de 16,2% no número de crimes violentos contra o patrimônio na média dos dez bairros que tiveram elevado índice de ocorrências dessa modalidade no ano passado.

O bairro João Eduardo, localizado na Baixada da Sobral, por exemplo, registrou redução de 56%, no comparativo com o mesmo período do ano passado. No bairro Tucumã, diminuiu 51%, Aeroporto Velho 43% e Bosque 41%. Oito dos dez bairros apresentaram redução nas ocorrências de roubos em relação ao mesmo período de 2016.

A Secretaria de Segurança destacou que a redução de crimes dessa natureza na cidade de Rio Branco e no interior do estado, como Tarauacá, por exemplo, que, registrou redução superior a 80%, é resultado das ações realizadas pelas Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Perícia Forense, Detran, e pelos institutos Socioeducativo e de Administração Penitenciária.

“No que diz respeito aos roubos e furtos, os índices apresentaram melhora significativa na capital acreana, decorrentes de uma série de ações preventivas e repressivas das forças policiais”, observa o comandante do CPOl, tenente coronel Atahualpa Ribeira.

Conforme o oficial, crimes de homicídio têm ocorrido com frequência, mas as forças estão trabalhando firmes. Atahualpa lembra que o governo tem dedicado uma atenção especial à segurança pública. Prova disso são os investimentos em contratação de pessoas, melhoria salarial de servidores e infraestrutura de quartéis e delegacias, além de equipamentos de proteção individual.