Segurança Pública inicia operação PMAC Acre Integrado

A Polícia Militar do Acre (PMAC) iniciou esta semana a operação PMAC Acre Integrado. A atividade ocorre de forma simultânea com a presença de guarnições [policiais e viaturas] em todas as regiões nos 22 municípios.

A ação será realizada em pontos estratégicos com a presença do policiamento por meio de viaturas e motocicletas, conforme orientação do Comando da PMAC.

A Operação PMAC Acre Integrado consiste em sucessivas barreiras nos quatro turnos de policiamento, por curtos períodos de tempo, com a intenção de influenciar, progressivamente, na desistência do cometimento de delitos nas rodovias e ruas das cidades, pela policial.

“Esta operação tem o objetivo maior de fomentar uma integração de esforços das unidades operacionais na capital e no interior, fortalecendo ainda a visão e o sentimento de uma só Polícia Militar, integrada, que trará de forma natural a sensação de segurança a nossa sociedade acreana”, afirmou o coronel Sousa Filho, diretor operacional da PMAC.

Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública, Emylson Farias, as forças de segurança estão tomando todas as medidas legais para coibir ações criminosas, principalmente com relação às execuções que vêm ocorrendo no Acre. “A Polícia Militar está aumentando seu efetivo nas ruas para coibir toda e qualquer ação criminosa”, declarou.