Segurança Pública se reúne com empresários da capital

Na última quinta-feira, 19, empresários da capital, juntamente com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), estiveram reunidos com o secretário de Segurança Pública Emylson Farias.

O encontro teve como objetivo discutir questões pertinentes à segurança pública e fronteira, buscar soluções conjuntas, práticas e dinâmicas que possam ser implementadas a fim de reduzir a criminalidade e aumentar a paz e a tranquilidade na capital acreana e região adjacente.

Emylson Farias ouviu as sugestões, ideias propostas pelo grupo, se mostrou sensível às reivindicações apresentadas, colocando-se disposto a discutir as propostas e estreitar os laços da segurança pública com os setores empresarias da comunidade.

O presidente da Fieac José Luiz Assis Felício reconheceu a aproximação: “Hoje nós tivemos aqui as lideranças da segurança, federações do Comércio, Industria, Agricultura, Acisa, entre outras entidades. Isso é um caminhar. Estamos fazendo o exercício de discutir os problemas e soluções juntos. Eu resumo o encontro numa palavra: aproximação”, observou.

Na ocasião, o secretário fez uma explanação do 16º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, que o Acre sedia no dia 26 de outubro.

Farias ponderou que o país vive uma situação de violência endêmica e destacou a urgência em discutir e encontrar soluções para esse problema. Lembrou que o assunto será pauta na próxima sexta-feira, 27, no Encontro de Governadores do Brasil pela Segurança Pública e Controle das Fronteiras – Narcotráfico, uma emergência nacional, que ocorrerá em Rio Branco.

“O encontro é fruto de clara articulação do governador Tião Viana desde o início de 2017. Nesse evento está prevista a participação da Presidência da República, ministérios da Integração, Defesa, Meio Ambiente e Justiça, Procuradoria-Geral da República, Superior Tribunal Federal, Senado e Câmara Federal, Colegiado de Procuradores Gerais do Brasil, Conselho dos Tribunais de Justiça do Brasil, embaixadores e governadores da Bolívia, Peru e Colômbia, Comando Militar da Amazônia e Comando do Exército Brasileiro”, disse o secretário