Segurança realiza Operação Saturação no Alto Acre

No Alto Acre, mais uma operação de combate à criminalidade do plano estratégico da Segurança Pública de policiamento na faixa de fronteira foi lançada na sexta-feira, 7, com o objetivo de reforçar as ações policiais nas áreas próximas aos países vizinhos, Bolívia e Peru.

Durante a operação a polícia prendeu um homem tentando entrar no Peru com duas toneladas de Pirapitinga contrabandeada. Um caminhão usado no transporte irregular de pescado foi apreendido pela polícia, na BR-317 entre Brasileia e Assis Brasil.

O secretário de Segurança Emylson Farias acompanhou o trabalho integrado das policiais e destacou o incremento do efetivo da Operação Saturação, realizada simultaneamente em Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil. Polícia Civil, Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), além dos batalhões Ambiental, Trânsito, de Operações Especiais e 10º BPMAC participaram da ação.

Os policiais realizaram abordagens veicular e em pessoas. Comandaram a operação o tenente coronel Antônio Teles e o delegado Roberto Lusena.

A segunda fase da intervenção policial na região buscará acordos com países vizinhos para a realização de operações nas fronteiras. Farias explicou que essas atividades poderão ser conjuntas ou mesmo coordenadas em seus territórios por cada país. Uma das possibilidades é a troca de informações, no âmbito da inteligência policial.

“O compromisso do Estado com a segurança dos acreanos é tão grande que mesmo num momento de crise financeira do Brasil, aqui no Acre, se investe em contração de pessoas, compra de armamento, infraestrutura e capacitação para que o plano estratégico de segurança seja vigoroso e vitorioso”, disse Emylson, lembrando que o combate aos crimes nas fronteiras é responsabilidade da União.