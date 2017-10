Sejudh emite nota e se posiciona contra outdoor que arremete aos tempos da ditadura

“A tortura agride o corpo e dilacera a alma”

A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) e o Comitê Estadual de Enfrentamento à Tortura vêm a público externar o mais veemente protesto à campanha exposta na cidade através de outdoor cujo objetivo é cultuar figuras do passado vinculas à Ditadura Militar e envolvidas em crime de tortura.

Num Estado Democrático de Direito, é plenamente compreensível o direito à livre expressão e opinião, mas isso não significa agir com irresponsabilidade em incitar a violência de alguma forma, mas, principalmente, a violência de Estado contra o cidadão. Isso envergonha a humanidade quando os mais elementares direitos do ser humano, que são o direito à vida e à integridade física, são ultrajados.

Reconhece-se que a sociedade está vivendo um momento delicado com relação à violência urbana e rural e que por isso as pessoas tendem a acreditar em propostas mirabolantes de combate à violência sem avaliar com profundidade essas propostas e iniciativas que acabam gerando mais violência num processo de retroalimentação da violência, sendo usadas por espertalhões como bandeira política e de autopromoção.

O outdoor é apologia ao crime de tortura e só contribui para alimentar o ódio. Deve ser radicalmente repudiado.

Nilson Moura Leite Mourão

Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos