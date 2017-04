Seminário sobre saúde indígena é realizado em Rio Branco em abril

O Conselho Federal de Medicina (CFM) realiza em Rio Branco, no dia 6, o primeiro Seminário Sobre Saúde Indígena. O objetivo do encontro é reunir membros da comunidade médica e gestores de saúde de todo o país em torno do tema e dos desafios envolvidos, principalmente nas questões sanitárias.

A médica Dilza Ribeiro, do CFM, visitou o governador Tião Viana na tarde desta segunda-feira, 3, na Casa Civil, para falar um pouco sobre o evento e convidar o governador – que é médico infectologista – para participar e contribuir com os avanços propostos.

“Vamos discutir os desafios relacionados à saúde indígena e os participantes farão todo um trabalho de análise do contexto geral que temos hoje, para darmos avanços no futuro”, conta a médica.

Cerca de 300 pessoas já se inscreveram no seminário, que será realizado no auditório da Uninorte e contará com palestras de médicos e dos próprios indígenas. As inscrições podem ser feitas pelo site http://sistemas.cfm.org.br/eventos/participante/cadastro/bd6331261fed986e94756a6d4a62037c ou no local durante o evento.