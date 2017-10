SepMulheres e parceiros se mobilizam em campanha pelo fim da violência contra a mulher

Novembro marca o início dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, uma mobilização global pela prevenção e eliminação da violência contra mulheres e meninas com a intenção de promover um debate para denunciar qualquer tipo de violência. Está nas agendas dos governos e sociedade civil que aderem anualmente a campanha que no Acre terá início no dia 21 de novembro e se encerra em 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.

Nesta semana, reuniram-se representantes do Governo do Estado através da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Humanização da Secretaria de Gestão Administrativa, Secretaria Estadual de Saúde, Defensoria Pública do Estado, Secretaria de Polícia Civil, Polícia Militar, Fundação de Cultura Elias Mansour, Ministério Público através do Centro de Atendimento a Vítima – CAV – e 13ª promotoria, Prefeitura de Rio Branco com a Secretaria Municipal da Mulher, Secretaria de Articulação Comunitária e membros da sociedade civil através dos Conselhos Estadual e Municipal dos Direitos da Mulher (CEDIM e CMDM respectivamente), Rede Acreana de Mulheres e Homens, Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular/CDDHEP e a União Brasileira de Mulheres/UBM.

A reunião da “Rede de Atendimento” foi para o fechamento da agenda de atividades da campanha dos 16 dias de ativismo. A Secretária de Políticas para as Mulheres, Concita Maia conduziu a reunião e destacou a importância da Campanha. “Esse é um momento de buscarmos uma maior conscientização da sociedade para o problema da violência que diz respeito a todas e todos nós. São 16 Dias de intensa programação envolvendo a sociedade e os poderes constituídos”. A Secretária da pasta destaca ainda que “um dos objetivos é também o fortalecimento da Rede de Enfrentamento a Violência contra a Mulher, através da construção e execução coletiva das atividades”.

Desde sua primeira edição, em 1991, a campanha já conquistou a adesão de cerca de 160 países. Mundialmente, a Campanha se inicia em 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, e vai até 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, passando pelo 6 de dezembro, que é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres.