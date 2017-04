Servidores dialogam com reeducandos sobre os malefícios do consumo de álcool e outras drogas

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), em parceria com a Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO), realiza um trabalho preventivo junto aos reeducandos da unidade prisional Manoel Néry da Silva, em Cruzeiro do Sul, sobre o uso de entorpecentes e os problemas causados no corpo e na vida social.

Seis estagiários do curso de Serviço Social desenvolvem um trabalho de conscientização sobre os malefícios causados pelo álcool e outras drogas. No início desta semana a estagiária do sétimo período, Esmeralda Pereira, introduziu uma conversação com 25 reclusos para debater o assunto.

“Convidamos essas pessoas para participarem do encontro, pois entendemos que esta ação faz parte da ressocialização destes detentos. Na oportunidade explicamos os efeitos que as drogas e a ingestão do álcool causam no organismo”, explicou Esmeralda Pereira.

De acordo com a coordenadora técnica da unidade prisional de Cruzeiro do Sul, Nayana Neves, a ideia é dialogar sobre os efeitos causados pelo alcoolismo e uso de outras drogas com a população carcerária. “Estamos trabalhando com essas pessoas para oferecer uma alternativa de tratamento, pois ao chegarem no sistema prisional, eles vêm com vícios de uso de drogas que dificultam em sua ressocialização”, enfatizou.

Nayana Neves diz ainda que as rodas de conversas, além de serem um processo de ressocialização do reeducando, faz com que ele possa desabafar e interagir com a equipe da unidade prisional.

“Esse é um momento em que estendemos as mãos para ajudá-los, para isso contamos com a parceria com da equipe do Centro de Atenção Psicossocial (Caps). Ao deixar o sistema prisional o detento pode ser acompanhado por profissionais que o auxiliaram a deixar as drogas”, finalizou.