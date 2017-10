“Tem que começar a discutir o Sistema Nacional de Segurança Pública”, afirma especialista sobre encontro no Acre

O Brasil tem um grande problema para resolver, os homicídios e o que está por trás, o narcotráfico. O Acre, dentro desse contexto, devido às fronteiras (6.395 km com a Bolivia e o Peru), é uma localização estratégica para organizações criminosas fazerem o transporte de drogas e armas para o resto do país.

Com esse cenário, acrescido ao crescimento e fortalecimento dessas organizações em todo o território nacional, a segurança pública do país precisa ser discutida com extrema urgência.

Isso é o que defende o governador Tião Viana ao propor o Encontro de Governadores do Brasil pela Segurança Pública e Controle das Fronteiras – Narcotráfico, uma emergência nacional, na próxima sexta-feira, 27, em Rio Branco.

“Tem que começar a discutir o Sistema Nacional de Segurança Pública”, afirma à agência Notícias do Acre, Guaracy Mingardi, cientista político, mestre pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e doutor pela Universidade Estadual de São Paulo (USP). É também ex-investigador da polícia e ex-subsecretário Nacional de Segurança Pública.

Mingardi, que é consultor do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) – uma das organizações mais conceituadas do país de análise do setor, responsável por publicações como o Anuário da Segurança Pública, entre outros – esteve no Acre por seis vezes e conhece bem a história das organizações criminosas que se alastram por território nacional e agora internacional.

O consultor inicia suas considerações mostrando a dimensão das fronteiras a serem protegidas. Ele cita como exemplo a fronteira dos Estados Unidos com o México, que é 3.141 km, que é bem menor (menos da metade) do que a fronteira do Brasil com apenas dois países, Bolívia e Peru. “Os Estados Unidos não conseguem lidar com a fronteira mexicana. O desafio do Brasil é muito maior”, diz.

“É preciso ter uma polícia especializada de fronteira. Tem que pôr o dinheiro onde há o problema. E o tráfico é esse problema”, afirma Mingardi. As fronteiras com Bolívia e Peru são as principais rotas de entrada de drogas e armas, que abastecem as organizações que insistem em tentar instalar o caos nas ruas do Brasil.

É assim que o Acre entra na rota desses grupos criminosos nacionais. Com a morte de um traficante no Paraguai, em junho de 2016, que controlava importante rota do tráfico, as organizações criminosas buscam outras rotas. O especialista explica que o Acre se tornou uma alternativa para buscar drogas e armas a partir do Peru e Bolívia, além de outras localidades da Amazônia.

Os dois países situados na faixa de fronteira com o estado são dois dos grandes responsáveis pela produção da cocaína do mundo. Hoje, o Brasil é o segundo maior consumidor do mundo dessa droga (depois dos Estados Unidos), além de ser o maior ponto de partida dela para a Europa.

Segundo o Relatório Mundial sobre Drogas, lançado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) de 2017, que mostra dados do cultivo da folha da coca em 2015, a Colômbia produz sozinha mais que os países vizinhos.

Colômbia cultivou 96 mil hectares de coca em 2015, o Peru 35,9 mil hectares e a Bolívia 20,2 mil hectares, com aumento para 23,1 mil hectares em 2016. Parte desse cultivo vai para a produção da droga cocaína, que no Brasil é a segunda mais consumida e movimenta cerca de R$ 4,6 bilhões por ano.