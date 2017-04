Terceira etapa da campanha solidária beneficiou 1.600 famílias no Vale do Juruá

Iniciada em Cruzeiro do Sul com intuito de auxiliar as vítimas das enchentes na região Oeste do Acre, a campanha Juruá Solidário beneficiou 1.600 famílias, durante sua terceira fase de promoção.

Nessa etapa, foram entregues cestas básicas para os ribeirinhos, atingidos por alagações em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Cruzeiro do Sul e Tarauacá.

Os donativos foram doados pelo Serviço Social do Comércio (Sesc). As vítimas também receberam atendimento médico, realizado por uma equipe do governo do Estado.

A campanha realizada pelo governo do Estado, por meio do movimento Acre Solidário, foi coordenada pela delegada da Polícia Civil, Carla Britto, e contou com o apoio do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro Sul.

“Essa foi uma forma que nós encontramos de levar consolo e solidariedade às vítimas das enchentes dos rios Juruá, Tarauacá. Além da doação de cestas básicas e kits de limpeza, também ofertamos atendimento humanitário”, ressaltou Carla Britto.

O balanço geral da campanha deve ser divulgado em breve, como forma de prestação de contas para a sociedade civil e instituições parceiras.