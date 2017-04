Tião Viana anuncia investimento na Feira do Peixe de Mâncio Lima

Na abertura da primeira Feira do Peixe de Mâncio Lima, realizada na última terça-feira, 11, o governador Tião Viana anunciou um investimento de R$ 4,6 milhões para a produção rural do município. O recurso será destinado à piscicultura, fruticultura, avicultura, roçados sustentáveis e extensão indígena, entre outros setores.

Participaram da solenidade de abertura o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, os deputados estaduais Jonas Lima e Lourival Marques, o secretário de Produção Familiar (Seaprof) João Neto Thaumaturgo e o governador do Estado Tião Viana, entre outras autoridades.

O secretário Thaumaturgo Neto afirmou que os investimentos buscam potencializar o trabalho que vem sendo realizado pelo governo em prol dos produtores do município. “No Acre, o governo está ao lado do produtor. Hoje, anunciamos este investimento que, sem dúvida, vai auxiliar o trabalho desenvolvido por todos esses produtores”, disse.

Para Isaac Lima, o investimento é uma grande ajuda para todos os produtores e em pouco tempo o estado vai poder ter acesso aos produtos de Mâncio Lima. “Estamos felizes com o anúncio e sem dúvida o investimento vai alavancar muito mais a nossa produção”, destacou.

Primeira Feira do Peixe de Mâncio Lima

A prefeitura local, o Sebrae e o governo do Estado apoiam a realização da feira, que reúne produtores rurais e piscicultores, distribuídos em várias barracas das 7 às 18h, comercializando não só pescado, mas também verduras, frutas, artesanatos e comidas típicas.

Tião destacou os avanços na piscicultura de Mâncio Lima e reafirmou o compromisso do governo com os produtores rurais. “Aqui encontramos comunidades que possuem 30 toneladas de pirarucu e todos os outros peixes da região. É uma produção em escala comunitária e cooperativa que mostra que as águas do Juruá podem oferecer os melhores peixes para o Brasil”, afirmou.

A estimativa de venda de pescado no evento era de, inicialmente, duas toneladas, mas as expectativas estão sendo superadas. No total, mais de cem produtores de diferentes áreas estão participando do evento.

Para o piscicultor Carlos Gadelha, a feira, além de ser uma grande oportunidade para os produtores locais, também influencia diretamente na economia do município.

“Estamos iniciando uma nova cultura em Mâncio Lima. Antes vendíamos os nossos peixes, mas não com essa organização e visibilidade que a feira possui. O importante é que as famílias estão conseguindo ganhar um dinheiro vendendo a um bom preço os seus produtos”, disse o piscicultor.