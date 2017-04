Tião Viana apresenta a empresários, investimentos na infraestrutura para 2017 e 2018

Durante agenda na Federação das Indústrias do Acre (Fieac), nesta quarta-feira, 12, o governador Tião Viana apresentou ao empresariado acreano, as plataformas de investimentos do governo para o setor de infraestrutura, nos próximos 20 meses de gestão. De um total de mais de um bilhão, assegurados a todos os setores em 2017 e 2018, R$ 775 milhões serão utilizados este ano, dos quais 42% estão destinados à infraestrutura.

“Esta é a nossa plataforma de investimentos para os dois últimos anos. São mais de R$ 1 bilhão em investimentos em conta para a execução até 30 de dezembro do próximo ano. São R$ 775 milhões para 2017. E a infraestrutura é um setor prioritário na nossa gestão”, garantiu Tião Viana pontuando que a participação do setor empresarial nesse processo de desenvolvimento é fundamental.

Segundo o governador, em 2010 o Produto Interno Bruto (PIB) – soma das riquezas produzidas – do Acre era de R$ 8 bilhões, mas em 2014 registou um salto expressivo chegando a mais de R$ 13 bilhões. Isto graças aos investimentos nas cadeias produtivas, na microeconomia, e fortalecimento dos diversos setores que favoreceu, ainda, a criação de mais de onze mil empregos nesta gestão.

“Foram cinco mil informais e seis mil definitivos. E isso tudo, o setor privado sendo um grande alavancador do desenvolvimento. Em 2015, por exemplo, só Acre, Roraima e Piauí tiveram balança positiva de empregos, enquanto os outros estados do país demitiram mais do que contrataram.”, destacou Viana.

O presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano Ribeiro, parabenizou o governo pelo números positivos e falou da importância da participação do setor industrial neste processo. “A gente fica muito contente de saber que o governo está fazendo um esforço muito grande para garantir os investimentos. Temos feito um dever de casa muito complexo e isso se deve à dedicação e seriedade do governo e sua equipe e o setor empresarial acreano está junto nesse processo de devolvimento”, disse.

Além do eixo infraestrutura, o secretário de Estado de Planejamento, Márcio Veríssimo apresentou todas as escalas e índices de desenvolvimento do ponto de vista econômico, social, sustentável e educacional do estado. Apresentou, ainda, os recursos executados de 2011 a 2016 e a distribuição dos investimentos por eixos de atuação.