Tião Viana apresenta indicadores do Acre ao cônsul da Itália

O governador Tião Viana e a primeira-dama Marlúcia Cândida receberam na tarde desta quinta-feira, 6, no Palácio Rio Branco, a visita do cônsul italiano Michele Pala. Durante o encontro, ele pode conhecer algumas parcerias já existentes entre Acre e Itália, além do projeto de desenvolvimento do estado e novas possibilidades com o país europeu.

Tião Viana apresentou ao cônsul os índices e conquistas do desenvolvimento econômico do Acre, como a redução do índice de pobreza, o crescimento do PIB e do número de empregos mesmo num cenário de crise, além das conquistas educacionais junto ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Já a primeira-dama mostrou a parceria do Acre com a Itália no segmento da economia criativa. O estado já tem parcerias concretizadas na área de movelaria com o Politécnico de Milão, além de outros avanços no setor de gastronomia e produtos artesanais, como sapatos de borracha natural por meio do Instituto de Design Europeu.

Para o cônsul Michele Pala, a visita foi de grande proveito: “Tive aqui uma boa base, mas eu quero levar uma mensagem para empresas italianas contando que o Acre é um estado com um potencial muito interessante em vários setores onde podem ser desenvolvidos projetos relacionados à energia renovável, meio ambiente e economia sustentável. Temos um bom trabalho para fazer aqui”.

Marlúcia Cândida ressaltou como o Acre tem se esforçado em projetos de desenvolvimento econômico e social, e a parceria com a Itália ajudou nesse processo. “A importância de receber o cônsul é para mostrar o trabalho que já estamos desenvolvendo. A vinda dele nos fortalece muito e traz a esperança de que esse trabalho continue, além de que outros projetos com a Itália possam ser realizados”.