Tião Viana comemora mais de 50 mil atendidos com o ensino técnico em seu governo

Em reunião na tarde desta quarta-feira, 18, com os representantes do Instituto Dom Moacyr (IDM) e a Secretaria de Planejamento (Seplan), o governador Tião Viana comemorou o alcance da marca de 50 mil jovens atendidos com o ensino técnico somente em sua gestão desde 2011.

Hoje, cerca de três mil jovens participam de cursos do IDM nos 22 municípios do estado, tanto na zona urbana quanto rural e reservas extrativistas, dentro das áreas de saúde, floresta, designer, cultura, serviços e gastronomia e hospitalidade.

Esses jovens estudam por meio de duas modalidades: a MédioTec, em que é possível concluir o ensino médio e fazer um curso técnico simultaneamente por meio do ensino a distância, que abrigará vagas em Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Porto Acre e Rio Branco, e a integrada, uma iniciativa do próprio governador Tião Viana que beneficia 400 alunos.

A presidente do instituto, Rita Paro, lembrou dos esforços do governador pela ampliação do ensino técnico no Acre. “O Pronatec [Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego] foi criado para funcionar apenas através de Institutos Federais ou do Sistema S, mas, como resultado dos esforços do governador Tião Viana, ele passou a funcionar também por meio da educação profissional em nível estadual”, explica.

Agora, o governo se prepara para entregar em dezembro a Escola de Gastronomia e Hospitalidade na Cidade do Povo. O centro terá salas de aulas, laboratórios de restaurantes e hotelaria, bar e cafeteria, cozinha experimental, panificação e confeitaria, práticas livres, de hotelaria e camareira, de hotelaria recepção, biblioteca, lanchonete, além de outras áreas de convivência e formação.

Já no ano que vem, serão entregues as reformas e ampliações de duas das unidades de ensino do IDM em Rio Branco, além da unidade de Plácido de Castro.