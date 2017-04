Tião Viana completa sete praças esportivas novas entregues na Cidade do Povo

A Cidade do Povo amanheceu em festa nesta sexta-feira, 7, quando o governador Tião Viana entregou mais duas praças de esporte e lazer, totalizando sete praças do projeto do governo do Estado que pretende instalar um total de 12 no conjunto habitacional até maio deste ano, num investimento de R$ 3,5 milhões.

Com projetos arquitetônicos arrojados e modernos, as praças contemplam quadra esportiva de areia, playground, bancos e calçadas de passeio e até academia comunitária. O governo do Estado priorizou um modelo que exige pouca manutenção, cada uma com cerca de 2.500 metros quadrados.

“Estamos trazendo qualidade de vida e sonhos para essas crianças. São R$ 3,5 milhões só nessas praças, sem falar nos outros milhões investidos em escolas, centros de cultura, creches e agora o Cras [Centro de Referência e Assistência Social] que deve ser entregue até julho. Em breve teremos mais 217 casas entregues e já estamos chamando empresas para mais 1.700 casas construídas na modalidade 1 e 2”, conta Tião Viana.

As doze praças fazem parte de um projeto de levar cultura e esporte para as crianças da Cidade do Povo. Para fortalecer a qualidade de vida para os moradores do conjunto, o governo promoverá diversas atividades voltadas ao público, tais como aulas de ginástica, dança de salão, hip-hop, torneios de futebol, corrida para as crianças e apresentações de artes marciais.

José Maria, conhecido como Neném, tem feito um projeto social com as crianças da Cidade do Povo, ensinando futebol. Por isso, ganhou materiais esportivos para usar. “A gente quer agradecer ao governador e ao prefeito, que além de nos dar esse espaço, doou o material para mantermos esse projeto na Cidade do Povo. Tenho certeza que isso vai dar continuidade a esse projeto e as coisas boas que ele traz na vida dessa comunidade”.

Bairro fortalecido

Idealizada por Tião Viana ainda na sua primeira gestão e fazendo parte do programa federal Minha Casa, Minha Vida, já foram entregues na Cidade do Povo 3.131 unidades habitacionais para famílias moradoras de áreas de risco, a custo zero. No total, Tião Viana entregou 12.300 casas em sua gestão, num universo de mais de 50 mil pessoas beneficiadas nessa que foi a maior entrega de casas já realizada por um governo do Acre.

Leilane de Amorim Gomes aproveitou para conhecer a praça que fica próxima a sua casa com as duas filhas. Morando na Cidade do Povo há pouco mais de um ano, ela comemora uma mudança na vida, saindo de um bairro onde havia desbarrancamentos para um lugar seguro e com vida em comunidade.

“Estou morando num lugar melhor. Lá no meu antigo bairro era horrível. Essa praça tá do lado da minha casa. Tá maravilhoso viver aqui”, conta.

O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, fez um agradecimento pela parceria com o governo que melhorou a vida de milhares de pessoas, tirando-as de áreas de alagação. “O governador tem feito um trabalho muito importante aqui na Cidade do Povo. A prefeitura é parceira e nós temos CRAS, creches, o mercado e agora essas praças que são importantes para a juventude. É assim que cuidamos das nossas crianças”, conta.

O evento ainda contou com a participação do deputado estadual Heitor Júnior e do deputado federal Raimundo Angelim, que destinou R$ 250 mil em emendas para o fortalecimento dos projetos esportivos do Acre.

